Arthur se recupera e logo deve voltar para casa

O pequeno Arthur, de cinco anos, está se recuperando bem e surpreendendo a equipe médica. Após ser atingido na cabeça por uma bala perdida durante a passagem de final de ano, ficar 12 dias em coma no Hospital de Pronto Socorro, em Porto Alegre, e ter paralisia no lado direito do corpo, o morador do bairro Caça e Pesca já está falando e recuperando os movimentos do lado paralisado. Em entrevista ao SBT a mãe do menino, Micheli Rosa da Silva, falou da alegria em acompanhar a recuperação do filho. “A gente já estava feliz pelo fato dele estar vivo e agora, vendo que a recuperação dele está evoluindo, estamos maravilhados”, relatou.

Ainda sem data para receber alta, Arthur foi transferido na última semana para o Hospital da Criança Santo Antônio, também na Capital, onde segue com o acompanhamento de psicólogo, fisioterapeuta e fonoaudiólogo. “Ele está cada vez melhor e a expectativa é que ele se recupere cada vez mais e volte a ter uma vida o mais próximo do que ele tinha antes”, falou a pediatra Malba Zanella. Assim que voltar para casa, Arthur já sabe o que vai fazer: comer pizza e brincar.