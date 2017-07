Aproximadamente 100 Microempresas foram abertas no último mês na cidade

A Sala do Empreendedor atende mensalmente centenas de pessoas interessadas na abertura de empresas na modalidade microempreendedor individual. Diante da demanda crescente por este serviço a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMEDT), criou a Sala do Empreendedor, com o objetivo de fornecer informações a estes empresários bem como incentivar a legalização de negócios informais oferecendo, também, serviços aos Microempreendedores Individuais (MEI).

“Prestamos serviços de informações e orientações sobre a abertura, funcionamento, baixa, formalização de empresas e alvarás de forma simples e facilitada”, salientou Luana Krumberg, secretária da SMDET. Robson Leão, responsável pelos atendimentos na Sala do Empreendedor, destaca que somente no último mês foram abertas aproximadamente 100 MEIs e prestados mais de 200 atendimentos. “Regularizar é preciso. A formalização da atividade proporciona credibilidade perante nossos clientes. A Prefeitura está de parabéns pelo atendimento eficiente e prestativo”, destacou Gabriela Antunes, atendida pela Sala do Empreendedor na manhã desta terça-feira (18).

A Sala do Empreendedor está localizada no 5º andar do Centro Administrativo Leste, na Avenida Ely Corrêa, 675, Parque dos Anjos, com atendimento das 9h às 18h.