Após mais de 30 dias de internação, Arthur volta para casa

Após ficar internado por mais de 30 dias, o pequeno Arthur, de 5 anos, retornou para casa neste domingo, no bairro Caça e Pesca, em Gravataí. A informação foi compartilhada pela família do menino pelas redes sociais. “Hora do Arthur ir pra casa!!! Graças a Deus!!!!”, legendou na foto que você vê nesta matéria a tia dele, Cibele Rosa.

Arthur foi atingido na cabeça por uma bala perdida durante as celebrações de Ano Novo. O menino estava acompanhada dos pais, na frente da casa da família, no bairro Caça e Pesca. Eles estavam assistindo à queima de fogos de artifícios quando a mãe percebeu o choro do filho e viu que a criança estava com um ferimento por bala próximo da orelha.

