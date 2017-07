Ammann recebe Prêmio Exportação RS

A Ammann do Brasil, com sede em Gravataí, maior exportadora de usinas de asfalto do país, recebe nesta quinta-feira (13) em Porto Alegre, o Prêmio Exportação RS, na categoria Máquinas e Equipamentos. A premiação chega a sua 45ª edição e reconhece as organizações e os empresários que obtiveram os melhores resultados mercadológicos e desenvolveram estratégias inovadoras para expor e comercializar seus produtos no mercado internacional. A unidade da companhia suíça em Gravataí foi inaugurada em abril de 2013 e recebeu investimento inicial de €9 milhões, posteriormente ampliado para € 12 milhões. Atualmente, conta com 60 colaboradores.