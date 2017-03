Alunos e professores da PUCRS constroem cisterna no Padre Nunes

Nesta quarta-feira, 22 de março, é comemorado o Dia Mundial da Água. Uma das ações do Projeto Escola Sustentável, que conta com apoio do Instituto do Meio Ambiente e do Comitê de Gestão Ambiental da PUCRS, tem relação direta com a data.

Alunos e professores da PUCRS construíram uma cisterna na Escola Estadual Padre Nunes, em Gravataí. Outras ações, com o intuito de transformar o ambiente escolar a partir de critérios de sustentabilidade, são realizadas desde 2014 no local.

O projeto contou com o envolvimento dos alunos e professores da escola e da Universidade, desde o planejamento até a execução.

Esse espírito voluntário e de auxílio à comunidade foi registrado no documentário Na Trilha por uma Escola Sustentável, disponível no Youtube (youtu.be/gnRTbRwVtF0). Também foi desenvolvido o livro Água: Caderno do Educador, com temáticas relacionadas à água, como material de suporte para professores do ensino fundamental e médio.

O Projeto Escola Sustentável, que nasceu em 2011, tem como propósito incentivar as escolas a adotarem uma postura de responsabilidade social entre seus estudantes, docentes, técnicos administrativos e gestores.