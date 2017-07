35 bairros devem ficar sem água nesta terça

Pelo menos 35 bairros de Gravataí devem ter o abastecimento de água interrompido a partir das 23h desta terça-feira devido a uma obra de interligação de motor na Estação de Bombeamento de Água de Cachoeirinha. A previsão é que o serviço seja finalizado até às 4h da madrugada de quarta-feira e o abastecimento normalize até o fim da noite. As localidades atingidas são: São Judas Tadeu , Bom Principio, Bonfim, Vila Rica , Novo Mundo, Moradas do vale I, II e III, Parque Florido, São Vicente, Elisa, Sitio Santa Fé, Parque do Sol, Vila Central, Cruzeiro I e II, Parque Olinda , São Luiz, Monte Belo, Nossa Chácara, São Jerônimo, Cohab A, Vila Branca, Garibaldino, Vera Cruz, São Geraldo, Bonsucesso, Jardim Esplanada, Parque dos Eucaliptos, Planaltina, Águas Claras, Quinta do Sol, Dona Helena, Monte Claro, Recanto das Taquareiras. Mais informações pelo telefone 08006464444.