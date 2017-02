20 bairros sem água neste feriado de Carnaval

Pelo menos 20 bairros estão sem água em Gravataí devido ao rompimento de uma adutora, rompida por populares. Equipes da Corsan já estão trabalhando no local para a realização do conserto e a estimativa é que os trabalhos sejam concluídos até às 4h deste domingo. A previsão é que o abastecimento esteja normalizado até o início da tarde de amanhã. Os bairros atingidos são: Bom Principio, parte do Bomfim, Elisa, Vila Rica, Mundo Novo, Vila Central, Parque Olinda, Cruzeiro 1 e 2, Vera Cruz, Bom Sucesso, Vila Branca, Nossa Chácara, São Luiz, Cohab A e B, Monte Belo, São Jeronimo, Santa Fé e Santa Clara.