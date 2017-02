UPA de portas abertas à comunidade

A Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas de Gravataí abriu as portas para atender aos gravataienses, na noite desta quarta-feira. A equipe composta por 80 profissionais, devidamente selecionados, treinados e adaptados às rotinas do atendimento de urgência e emergência que o local atenderá recebeu a comunidade para dar início a um novo momento na saúde municipal.

A UPA, denominada Prefeito Abílio Alves dos Santos, estrategicamente localizada na Avenida Dorival Cândido de Oliveira, 2.350, junto à rodovia ERS 118, na região das Cohabs, é um grande empreendimento da administração municipal que atenderá a comunidade em um espaço de cerca 1.300 metros quadrados.

A grande participação da população marcou a efetividade dos atendimentos da unidade que atenderá com plantões 24 horas e uma perspectiva média de 170 pacientes diariamente, nas especialidades de clínico geral e pediatria. De acordo com o secretário da saúde, Laone Pinedo, a conquista da UPA é uma vitória da cidade, possível apenas após a gestão municipal ter organizado as finanças para poder receber e fazer investimentos em obras deste porte. “O início do funcionamento da UPA significa o compromisso do governo municipal com a entrega de serviços de urgência e emergência qualificados e ampliados. Um compromisso sempre presente nos últimos anos”, enfatiza.

Pinedo ainda pondera que Gravataí vive um novo momento, marcado por grandes avanços e que isto é resultado de um trabalho responsável de gestão. “Mesmo em meio uma crise financeira que assola diversos municípios na região metropolitana, Gravataí continua investindo na saúde da população. Antes mesmo dos repasses do governo federal pela normativa do Ministério da Saúde com a habilitação, os custos estão sendo pagos em sua totalidade pelo município. Seguimos o compromisso da gestão de investir e proporcionar bem-estar aos munícipes, por isso esse compromisso foi constantemente buscado nos últimos anos e, agora, entregamos a primeira UPA de Gravataí”, comemora o secretário. “Estamos cumprindo uma missão, que é a de transformar a cidade de Gravataí. Esse serviço é para proporcionar mais qualidade para a comunidade”, completou lembrando ainda que a segunda UPA, na região das Moradas, está prevista para ser entregue ainda este ano.

População já aguardava o atendimento da unidade

Os moradores, ansiosos mas satisfeitos, já esperavam a abertura da porta de acesso à unidade que, a partir de agora, seguirá à disposição para atender aos pacientes diariamente.

A moradora do bairro Parque Olinda, Andreia Brito Bobsin, 34 anos, já garantia o seu número 1 na ficha de atendimento da UPA. Andreia destacou o fácil acesso à unidade, como uma das principais qualidades do local. “É ótimo ter um centro de saúde próximo da população, com pontos de ônibus em frente, e poder contar com mais um local de atendimento em saúde traz benefícios à população”, revela.

Para conferir a estrutura do local, aos 81 anos, Alda Vieira de Souza, há 40 anos residente da cidade, esteve na UPA e ressalta que esse é um grande investimento em saúde que ela presencia. Emocionada, fala ainda que, se precisar de atendimento médico, poderá contar com a unidade que fica há poucas quadras da sua casa no bairro São Geraldo. “Essa UPA vai facilitar o acesso da população pela facilidade de chegar aqui em uma avenida principal da cidade. Fico muito feliz em participar desse momento e ter mais esse ponto para buscar atendimento em saúde”, concluiu.

Investimentos

A UPA tem investimento avaliado em R$ 5 milhões, os repasses para edificação da unidade foram divididos em R$ 2,1 milhões do governo federal, em torno de R$ 1 milhão do estado, R$ 500 mil do município. Para a construção da obra física, a Prefeitura cedeu um terreno de 11 mil m². Os investimentos em mobiliário e equipamentos foram custeados integralmente pelo município na ordem de R$ 1,5 milhão.