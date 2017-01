UPA das Cohab’s deverá ser entregue em fevereiro

Em seu primeiro dia como prefeito interino de Gravataí, nesta segunda-feira, 2, Nadir Rocha fez questão de acompanhar algumas obras pela cidade, começando pela Unidade de Pronto Atendimento 24h das Cohabs, situada entre a avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira e a ERS 118.

Na ocasião, o prefeito esteve acompanhado do secretário municipal da Saúde, Laone Pinedo, que afirmou que as obras já estão 95% concluídas. Em sua visita, Nadir falou da importância da obra para a cidade, que descentralizará o atendimento de urgência e emergência, atualmente concentrado no Hospital Dom João Becker e no pronto Atendimento Municipal 24h. “A população de Gravataí irá ganhar muito com a inauguração da primeira UPA. Este é um belo exemplo do trabalho que foi desenvolvido na cidade, com responsabilidade, planejamento e estabelecimento de metas claras”,afirmou Nadir. “Isso é pensar nas pessoas em primeiro lugar. Quando se investe em saúde, garante-se uma população com muito mais qualidade de vida”, completou o prefeito interino.

Já o titular da pasta da Saúde disse que as obras devem ser concluídas até o fim de fevereiro. “Em breve Gravataí contará com mais uma estrutura impecável, construída especialmente para ser um serviço de urgência e emergência plenamente qualificado”, finalizou o secretário.

A primeira UPA de Gravataí terá porte II. O prédio está sendo construído em uma área cedida pela Prefeitura, com 10 mil metros quadrados. Os investimentos são de R$ 2 milhões vindos do Governo Federal através do Ministério da Saúde, R$ 750 mil do Governo do Estado e o complemento de R$ 350 mil do município. A Unidade de Pronto Atendimento funcionará com 200 profissionais, entre clínicos, pediatras, traumatologistas e cirurgiões. Para garantir o atendimento de até 250 pessoas por dia, serão investidos pela Prefeitura anualmente R$ 7,2 milhões para o custeio e a manutenção do local.