UPA atinge cinco mil atendimentos

A Unidade de Pronto Atendimento 24h Prefeito Abílio Alves dos Santos completou um mês de funcionamento nesta quarta-feira (15), passando a marca de cinco mil atendimentos realizados. Funcionando desde o dia 15 de fevereiro e com meta de atendimento de uma média de 170 pacientes por dia, a unidade conta com mais de 80 profissionais durante os plantões de urgência e emergência. “O número de cinco mil atendimentos foi alcançado graças aos profissionais qualificados e ao ambiente que proporciona toda a estrutura necessária para um bom funcionamento, garantindo acolhimento e boas condições tanto para os usuários quanto para os funcionários” disse o secretário municipal da Saúde, Laone Pinedo, que completa afirmando que é “uma satisfação ver o número tão significativo atingido no primeiro mês”.

A UPA conta com atendimentos de clínico geral, sendo um serviço intermediário entre a atenção básica e a média e alta complexidade. É nesta unidade que casos de urgência e emergência são estabilizados em até 24 horas, retornando para acompanhamento em unidades de saúde, ou sendo encaminhado para hospitais, quando mais graves.

Silvia e Nayade Hahn, mãe e filha, usuárias do serviço da UPA e moradoras do bairro Itacolomi, estavam sendo atendidas no mesmo dia e elogiaram o tratamento recebido durante o atendimento. “Trouxe minha filha para ser atendida e tudo ocorreu rápido, em menos de uma hora. Agora estou aguardando a minha vez”, disse Silvia. Nayade comentou sobre a consulta “o médico foi bastante simpático e esclareceu bem o meu quadro”, disse. Localizada na Av. Dorival Cândido Luz de Oliveira, 2350, na região das Cohabs, a UPA atende preferencialmente moradores das regiões referentes às unidades de saúde da Santa Cecília, Barro Vermelho, Itatiaia, Granville, Aristides D’Ávila, Parque dos Anjos, Centro, Nova Conquista, Érico Veríssimo, Vila Aliança, Cohab A, B e C e São Geraldo. Já as regiões referentes às unidades de Bom Sucesso, Vila Branca, Águas Claras, Morada do Vale I e II, São Judas, Vera Cruz, Princesa Isabel, Costa do Ipiranga, Neópolis, Itacolomi, São Marcos, Morungava e Parque dos Eucaliptos são atendidas preferencialmente no Pronto Atendimento Municipal 24h. A segunda UPA, na região das Moradas do Vale, será entregue no segundo semestre de 2017.