Teleagendamento já beneficiou mais de 10 mil gravataienses

Nesta semana, a coordenadoria do Teleagendamento, implantado em setembro de 2016, divulgou dados do primeiro período trimestral que o projeto atuou no município. De setembro a dezembro, foram agendadas cerca de 10 mil consultas com médicos clínicos geral adulto nas cinco Unidades Básicas de Saúde em que o serviço é disponibilizado. O local que mais presta atendimento é a UBS São Judas, totalmente revitalizada no último ano, com 2.522 consultas. Em segundo a UBS São Geraldo com 2.379, em seguida a UBS MVI com 1.997, quarto a UBS Cohab A com 1.890 e, por último, a UBS Vila Branca com 1.213 consultas agendadas neste período.

O Teleagendamento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone 0800.500.2022. No ato é necessário informar o nome completo, data de nascimento, nome da mãe, endereço, CPF e o número do cartão do SUS. Caso o interessado ainda não tenha o cartão do Sistema Único de Saúde, para fazê-lo basta comparecer à Policlínica Municipal, na rua Dr. Luís Bastos do Prado, 1629, centro, portando o RG, CPF e comprovante de residência.