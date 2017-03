Secretaria da saúde ganha nova sede

Reforçando o seu compromisso com o servidor público municipal, a Prefeitura de Gravataí realizou, na manhã desta quarta-feira (22), a entrega oficial da nova sede administrativa da Secretaria Municipal da Saúde. Iniciadas as obras em 2016, a estrutura funciona ao lado do Centro Administrativo Leste – Avenida Ely Corrêa, 675, Parque dos Anjos – e também sediará a Secretaria Municipal da Educação que, nos próximos dias, completará a mudança para o local vizinho. Segundo o prefeito interino Nadir Rocha, um ambiente melhor de trabalho proporciona mais dignidade e estimula a prestação de serviços do servidor. “Com esta nova sede estamos dando melhores condições de trabalho para os profissionais desenvolverem sua jornada laboral e isso reflete-se no atendimento que é prestado à população, qualificando-o ainda mais”, destacou Nadir.

Já o secretário Geral de Governo, Luiz Zaffalon, ressaltou que, para a gestão que iniciou no governo Marco Alba, “a valorização do servidor não é uma retórica: é uma realidade constatada através de ações concretas, a exemplo das novas estruturas para o desenvolvimento das atividades dos funcionários da SMS. Um ambiente saudável, limpo e bonito traduz nosso comprometimento verdadeiro com o quadro de servidores da administração municipal, afinal são vocês os responsáveis pelo funcionamento da máquina pública e por levarem o serviço à população”, completou Zaffalon.

Servidores e população

aprovam novo espaço

Para o titular da Secretaria da Saúde, Laone Pinedo, a nova sede valoriza o trabalho, esforço e dedicação dos servidores e também a população que procura orientações sobre os serviços no local. “Além do espaço, que é muito mais amplo, integrado e moderno, todos os ambientes são climatizados e receberam novo mobiliário. Tudo pensado no conforto e bem estar”, disse o secretário.

A coordenadora da Atenção Básica, Joice Cunha, relatou estar contente com a nova sede. “É muito moderno e a disposição possibilita o trabalho integrado. Vejo que tudo foi pensado com muito carinho e bem planejado”, comentou, satisfeita. Quem também gostou das novas instalações foi a auxiliar de serviços gerais Silvia Rejane de Assunção, que procurou a Secretaria para buscar informações sobre um serviço.

“Está tudo muito lindo. Sempre fui bem atendida na minha Unidade de Saúde e agora é muito bom chegar aqui e ver este novo local”, avaliou Silvia.

O novo espaço conta com acessibilidade em uma área total de mais de 1.400m², que também abrigará a Secretaria Municipal da Educação. Já a antiga casa da pasta passará a abrigar a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, e deverá passar por reformas. Com a medida, a Prefeitura conseguirá centralizar mais serviços e diminuir despesas. O ato também contou com a presença do secretário de Educação, Guilester Neves.