Obras da UPA das Moradas segue em ritmo acelerado

O investimento em saúde foi uma das marcas da gestão passada e, ao assumir interinamente o comando da Prefeitura de Gravataí, Nadir Rocha seguiu o trabalho com prioridade na saúde e no bem-estar da população. O prefeito interino acompanhou o andamento das obras da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas, localizada na ERS-020, chamada de UPA das Moradas.

As obras estão em estágio avançado, chegando a 50% concluídas. A estrutura tem como previsão de conclusão no segundo semestre deste ano. “A Prefeitura segue trabalhando para entregar ainda neste ano um novo espaço equipado para atendimento à saúde dos gravataienses e pessoas da região, pela fácil localização da UPA”, destacou Rocha, enquanto verificava as obras de perto.

A UPA das Moradas tem uma área total do terreno acima de 10 mil m² e a edificação tomará 1.254,12 m². A unidade da Morada do Vale, à exemplo da UPA das Cohab’s, tem o mesmo projeto arquitetônico e terá cinco consultórios médicos e um consultório para classificação de risco. Uma sala de medicação com capacidade para dez poltronas reclináveis. No espaço também terá sala de observação com quatro leitos masculinos, quadro leitos femininos, quatro leitos infantis e dois leitos de isolamento. Para atender casos em urgência, a unidade possuirá uma sala de emergência com três leitos equivalentes de UTI em termos de tecnologia de equipamentos disponíveis tais como: respiradores mecânicos e monitores multiparamétricos.

Conhecida como UPA das Moradas, o local atenderá em ponto estratégico localizado entre as Moradas do Vale I, II e III. O endereço da unidade é na ERS 020, 2.354, no bairro Parque Garibaldino.