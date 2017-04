Município recebe mais cinco profissionais do Mais Médicos

A rede de saúde de Gravataí conta com mais cinco profissionais do programa Mais Médicos. Os cubanos, que chegaram à cidade na última sexta-feira (31), foram recepcionados nesta terça-feira (4) pelo prefeito interino Nadir Rocha, juntamente com o secretário municipal da Saúde, Laone Pinedo.

O chefe do Poder Executivo deu boas vindas a todos, salientando que a expansão da modalidade de atendimento em Estratégia de Saúde da Família é uma das marcas do governo. “Nos últimos quatro anos, ampliamos a cobertura de 24% para 55% e, com isso, a população de Gravataí percebeu a importância de ter bons médicos da família para atendê-la. Este é um modelo diferenciado e bastante humanizado, e vocês cubanos são especialistas nisso”, analisou o prefeito. Já o titular da pasta compartilhou que os médicos atuarão nos postos de saúde Barro Vermelho, Érico Veríssimo, Itacolomi, Nova Conquista e Granville. O secretário Laone Pinedo também destacou que Gravataí é o segundo município no Estado com maior número de profissionais advindos do Programa, contando atualmente com 32, sendo 20 cubanos e 12 brasileiros. “Decidimos investir na prevenção e nada melhor que esta modalidade de atendimento para garantir que a nossa população tenha mais saúde e qualidade de vida”, enalteceu.

A cubana Maysa Sanches agradeceu pela receptividade e disse que as políticas públicas do município estão de acordo com a missão desempenhada pelos profissionais. “Nós, médicos cubanos, temos o compromisso humanitário de salvar vidas”, destacou a profissional.

Também iniciarão os atendimentos na rede pública municipal os médicos cubanos Karel Martinez, Liannys Claro, Maria Duboys e Mayelin Portieles. Participaram da agenda a coordenadora do Departamento de Atenção Básica da Secretaria da Saúde, Joice Cunha e o enfermeiro e gerente do Distrito Norte do Departamento, José Messias.