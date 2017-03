Março Lilás na Cohab C

As usuárias da Unidade de Saúde da Família Cohab C puderam aproveitar as atividades proporcionadas pela equipe na tarde desta quarta-feira (22), na campanha do Março Lilás, que luta contra o câncer de colo de útero. A ação começou às 13h e se estendeu até às 17h.

A coordenadora da Unidade, Ingrid Tolios, ressaltou a importância destas ações. “É essencial chamar a atenção das usuárias para o cuidado com a saúde, principalmente neste mês de março, comemorativo à mulher” disse, contando que foram disponibilizadas coletas de CP, requisições de mamografias, realização de testes rápidos para IST’s e HIV/Aids, verificação da pressão arterial, momentos de embelezamento, sessões de massoterapia e recreação para as crianças. A usuária da USF, Luciane Marcos, 45, esteve presente e participou de todas as ações. “É maravilhoso em um único dia podemos realizar coisas que geralmente precisam de mais de uma consulta para fazer”, disse.