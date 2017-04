Maio Vermelho traz atividades de combate ao câncer de boca

A chegada do mês de maio traz o início da campanha do Maio Vermelho, que visa combater o câncer de boca através da prevenção. A Secretaria da Saúde irá proporcionar por meio das unidades de saúde e dos serviços especializados, atividades educacionais junto à população.

O titular da pasta da Saúde, Laone Pinedo, salienta que o município participa ativamente de campanhas preventivas. “As equipes da saúde se empenham em desenvolver atividades educacionais que conscientizem a população sobre doenças e como preveni-las”, disse. O odontólogo, especialista em estomatologia e coordenador do Centro de Especialidades Odontológicas, Matheus Claudy, destaca que a importância da campanha é a conscientização. “É importante haver um diagnóstico precoce” diz, explicando que há uma lesão pré-cancerizáveis que, se identificada cedo, pode ser tratada rapidamente e sem maiores complicações. O especialista estará, durante esse mês, promovendo palestras sobre a saúde bucal no município e também em Novo Hamburgo, nos dias 10 e 17 de maio.

As unidades de saúde em Gravataí irão desenvolver durante o mês atividades de sala de espera, abordando o assunto de forma educacional, além de ofertar a realização do exame preventivo de câncer de boca, um tumor maligno que ocorre nos lábios, no interior da boca, na língua ou na garganta.

A orientação é a de procurar um cirurgião-dentista caso haja sintomas como feridas que não cicatrizam por mais de 15 dias, caroços, áreas dormentes ou inchadas, mudança de cor na pele, dentes quebrados ou amolecidos, mau hálito e próteses que machucam. O ideal é que o exame preventivo seja feito regularmente por um profissional de unidade de saúde, principalmente nos grupos de risco, que englobam tabagistas, pessoas com mais de 40 anos com má higiene bucal, desnutridas e imunodeprimidas.

Dia do Desafio

A Campanha do Maio Vermelho surgiu a partir do Dia Estadual de Luta Contra o Câncer Bucal, instituído em 2006, que acontece no dia 31 de maio. Neste mesmo dia, o município se mobiliza no Dia do Desafio, evento promovido pela Prefeitura e pelo SESC, que desafia a população a se envolver em atividades saudáveis. Grupos de tabagismo de Gravataí estarão presentes na Praça da Bíblia, local do evento, desenvolvendo uma atividade de conscientização sobre o uso de cigarro e como ele pode levar ao câncer de boca.