Inicia a campanha de vacinação contra a gripe

Começou oficialmente nesta segunda-feira, 17, a 19ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. Em Gravataí, as vacinas já estão disponíveis em 27 Unidades de Saúde do município para todos os grupos de risco. O prefeito Marco Alba acompanhou o início da imunização no Instituto de Longa Permanência para Idosos Medianeira, em que foram vacinados 42 idosos, juntamente com o seu vice, Áureo Tedesco e o secretário da Saúde, Laone Pinedo, em ação acompanhada pelo ex vice-prefeito Francisco Pinho, o secretário para Assuntos de Segurança Pública, Flávio Lopes, e a diretora da Vigilância em Saúde, Patrícia Silva.

O chefe do Poder Executivo destacou que Gravataí vem superando as metas estipuladas pelo Ministério da Saúde.

“Os governos precisam ter prioridades. Ano passado fomos a primeira cidade gaúcha a começar a vacinação e este ano nossa meta é atingir 90% do público-alvo, mas temos conseguido atingir 100% das pessoas dos grupos de risco nos últimos anos, abrindo a oportunidade para outros segmentos se vacinarem também”, destacou Marco Alba.

O secretário da Saúde colocou que já desde a última semana, os profissionais da área da saúde já começaram a receber a aplicação das doses. A partir de hoje, todas as pessoas dos grupos de risco podem se dirigir às Unidades de Saúde para receberem a imunização. “Este ano, a novidade da Campanha em nível nacional é a inclusão dos professores da rede pública e privada no público alvo, com direito a receber a imunização gratuitamente no SUS. Porém, em Gravataí, já adotamos essa estratégia desde 2013. O objetivo dessa inclusão é o de reduzir a ocorrência da gripe nas escolas, ambiente com muita circulação de pessoas”, informou Pinedo.

Em todo o país, a meta é vacinar 54,2 milhões de pessoas e, em Gravataí, devem ser vacinadas em torno de 72 mil pessoas. No Rio Grande do Sul, a campanha segue até dia 26 de maio e o Dia D da vacinação será no próximo 13 de maio.

As doses estão disponíveis nos postos de saúde, no horário de atendimento dos mesmos (Unidades Básicas de Saúde – das 7h às 18h e nas Unidades de Saúde da Família – das 8h às 12h e das 13h às 17h). Para receber a imunização, é preciso levar a carteira de vacinação, comprovante de residência e um documento de identificação. Para pacientes crônicos, será necessário prescrição médica.

Público-alvo

// Crianças de seis meses a menores de cinco anos;

// Gestantes;

// Puérperas (até 45 dias após o parto);

// Indivíduos com 60 anos ou mais de idade;

// Povos indígenas;

// Trabalhador de Saúde dos serviços públicos e privados;

// População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional;

// Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;

// Professores de escolas públicas e privadas;

// Pessoas de 5 a 59 anos portadoras de doenças crônicas e situações especiais (doença respiratória crônica, doença cardíaca crônica, doença renal crônica, doença neurológica crônica, diabete, imunossupressão, obeso, transplantado, portadores de trissomia).