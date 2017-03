Comunidade da Neópolis ganha reforma e ampliação em Unidade de saúde

As obras na estrutura da Unidade de Saúde da Família Neópolis continuam a todo o vapor. A Prefeitura de Gravataí, através da Secretaria Municipal da Saúde, começou as obras há pouco mais de um mês. A unidade será ampliada, passando de 190m² para 360m². Após a expansão, o atual prédio será reformado. O secretário da Saúde, Laone Pinedo, conta que a USF Neópolis terá o piso trocado e substituída as redes elétrica e hidráulica. Ainda será construído um consultório odontológico. “A parte nova da estrutura irá proporcionar mais um consultório médico, um consultório de enfermagem e um gabinete odontológico”, disse. “Os usuários serão beneficiados com as obras, que trarão mais qualidade tanto para a população quanto para as equipes”, completou Laone.

A coordenadora da USF, Gisele Espíndola, comentou que a ampliação era uma reivindicação antiga da população. “Além da melhoria física, a reforma e a ampliação da unidade agregam qualidade de atendimento” disse, acrescentando que o aumento da estrutura possibilitará mais uma equipe para atender à população.

Além da Neópolis, a Prefeitura de Gravataí vem investindo significativamente em reformas. Recentemente, foram entregues as novas instalações da UBS Morada do Vale I e da USF Barro Vermelho. Nos últimos dois anos ainda foram entregues as unidades Morungava, Parque dos Eucaliptos, Morada do Vale II e Cohab C, entre outras adequações que vem sendo prioridades.