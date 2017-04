Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza inicia na próxima segunda

A 19ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza começa no estado na próxima segunda-feira, 10, e a secretaria municipal da Saúde pretende atingir, neste ano, 82 mil pessoas pertencentes ao público alvo. O titular da pasta da Saúde, Laone Pinedo, destaca que equipes da SMS irão até as instituições de cuidados para idosos realizar a aplicação das vacinas. “Há alguns anos que conseguimos atingir 100% de meta deste grupo de risco”, disse.

Ao todo, 27 unidades de saúde no município estarão disponibilizando a vacina para a população, dando prioridade para crianças de seis meses a menores de cinco anos, pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, povos indígenas, gestantes e mulheres que estejam com até 45 dias após o parto. A novidade neste ano no estado é que professores agora também fazem parte deste grupo.

“É importante lembrar que, no município, a inclusão de professores no público alvo acontece desde 2013″, destaca o secretário da saúde, Laone Pinedo. Ele completa que “a iniciativa da Prefeitura de Gravataí demonstra que o município está no caminho certo com relação à prevenção da doença”.

A campanha nacional deste ano beneficiou as regiões sul e sudeste, que tem maior incidência da doença. No Rio Grande do Sul, a campanha vai do dia 10 até 26 de maio. No ano passado, 74.196 pessoas foram atingidas pela campanha no município de Gravataí.