Anvisa proíbe venda de lote de extrato de tomate

A Anvisa proibiu a distribuição e a venda de um lote de extrato de tomate da marca Quero, produzido pela Heinz Brasil, nesta segunda-feira (20). De acordo com a agência, o laudo da análise do produto apontou que foi detectada “matéria estranha indicativa de risco à saúde humana, pelo de roedor, acima do limite máximo de tolerância pela legislação vigente”. O número do lote é L 11 07:35. A resolução determina que a empresa recolha o lote de todo o estoque existente no mercado.

Em decorrência da irregularidade, o Procon de Gravataí orienta os consumidores que tenham adquirido o produto do lote mencionado que solicitem a troca ou a devolução do valor pago contatando a empresa responsável e, em caso de ingestão, devem procurar auxílio médico. O Órgão também informou que está à disposição dos consumidores para denúncias e maiores esclarecimentos, podendo ser contatado através do telefone 3600.7600 e 3600.7661, de segunda a sexta-feira.