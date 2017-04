SMSU e Ipag têm novos titulares

Nesta terça-feira (18), mais dois titulares de órgãos da Prefeitura Municipal tomaram posse. O prefeito Marco Alba oficializou Francisco Pinho como novo secretário de Serviços Urbanos e Kelen Copa foi nomeada titular do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí – Ipag.

O prefeito Marco Alba, ao empossar o ex vice-prefeito como secretário da pasta de Serviços Urbanos, destacou o espírito colaborativo e o trabalho responsável, austero e transparente que deve prevalecer durante o mandato. “Governamos para a população que espera de nós ações concretas de prestação de serviços, com qualidade e rapidez. Porém, não abriremos mão de respeitar as leis e de trabalhar com muito carinho, dedicação e qualificação técnica”, compartilhou o chefe do Poder Executivo.

Ao assumir o novo cargo Francisco Pinho agradeceu ao prefeito pela confiança e disse que “pretende trabalhar de forma unida e colaborativa. Empenho e dedicação não me faltarão à frente da SMSU”, anunciou o então secretário, que já foi vereador por cinco mandatos, deputado estadual e vice-prefeito.

Nova diretora do Ipag toma posse

Já durante a solenidade de posse da nova diretora do Ipag, Kelen Copa, o prefeito Marco Alba frisou que o órgão é um dos centros de atenção da administração municipal e agradeceu à ex-diretora Janaína Balkey pelo trabalho de certificação de regularidade fiscal realizado no Ipag.

“Quando assumimos a Prefeitura, o Instituto possuía uma dívida estratosférica. Demos prioridade ao abatimento desses valores e sua regularização pensando nos servidores, mas sem esquecer da população, que também espera uma gestão eficiente e que atenda aos anseios sociais estabelecidos. Com austeridade e um trabalho financeiro, estamos equilibrando as contas deste importante órgão, sua regularidade fiscal e situação atuarial, possibilitando também à administração municipal a recuperação de crédito”, enalteceu o chefe do Poder Executivo.

Kelen Copa igualmente agradeceu pela oportunidade. “É uma honra receber esse convite para esta missão desafiadora, que pretendo cumprir com responsabilidade, comprometimento e lealdade”, comentou a nova diretora do Ipag, que assume a chefia da casa no lugar de Janaína Balkey.