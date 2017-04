Secretários municipais da Educação e para Assuntos de Segurança Pública tomam posse

O prefeito Marco Alba deu posse, nesta quarta-feira (12), a dois de seus secretários para a nova gestão 2017-2020. Sonia Oliveira retornou ao comando da pasta da Educação e Flávio Lopes é o novo titular da Secretaria Municipal para Assuntos de Segurança Pública. As solenidades, que contaram com presença dos servidores das respectivas pastas, ocorreram nas sedes das Secretarias. Em seu pronunciamento durante o retorno de Sonia à titularidade da Educação, Marco Alba destacou que esta sempre foi uma de suas áreas prioritárias de governo, anunciou a retomada da construção das creches municipais, assim como outras metas e classificou a secretária como “uma pessoa que desmancha crises”.

Sonia Oliveira disse sentir-se emocionada ao retornar à casa na qual secretariou até pouco tempo antes das eleições suplementares. Também fez um agradecimento especial ao colega Guilester Neves, que agora assume como secretário substituto, pela gestão da pasta. “Quero agradecer a todos os membros da Smed, ao Guilester pela condução da secretaria durante esses meses e, principalmente, ao prefeito Marco Alba pela oportunidade de voltar a esta casa pela qual tenho verdadeira paixão e motivação”, comentou.

Já durante a posse do coronel Flávio Lopes na pasta para Assuntos de Segurança Pública, Marco Alba compartilhou que esta será uma de suas prioridades no novo governo, anunciando as medidas já tomadas nos primeiros dias no Executivo municipal. O envio à Câmara do pedido de autorização para o chamamento de 41 novos guardas municipais e a instalação de 70 novas câmeras de videomonitoramento na cidade, através da construção de uma nova rede de fibra ótica em todo o município.

O coronel da reserva da Brigada Militar, que carrega uma longa trajetória de atuação junto às forças públicas de segurança, refletiu sobre a missão que deverá executar, tendo como uma das prioridades do novo governo, a área da segurança pública. “Nada acontece por acaso. O lema da nossa Guarda é servir e proteger e só fazemos isso, cada vez mais e melhor, graças ao planejamento desta gestão. Tudo foi planejado e vem sendo executado desde 2013″ afirmou o agora secretário Flávio Lopes. O ex-titular da pasta, André Brito, segue como secretário substituto da Smasp.