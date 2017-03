Primeira pesquisa dá liderança a Marco Alba

O ex-prefeito Marco Alba (candidato à reeleição) lidera a primeira pesquisa registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) na eleição suplementar para a Prefeitura de Gravataí. Anabel Lorenzi (PSB) ficou na segunda colocação e Rosane Bordignon (PDT) na terceira. Na pesquisa estimulada – que é quando são apresentados aos eleitores pesquisados os nomes dos candidatos – Marco Alba está na frente com 27,8%. O candidato à reeleição é seguido por Anabel com 21,5% e Rosane com 18,2%. O número de indecisos também é grande, 17% e os brancos ou nulos atingem 13%.

Na pesquisa espontânea, onde não são apresentados aos eleitores os nomes dos candidatos, Marco Alba também lidera com 20,3% das intenções de voto, seguido por Anabel com 10,3% e Rosane com 9,5%. Os indecisos são 47,3%, os nulos 8,3% e os brancos 1,7%. As outras três candidaturas aparecem com um pequeno número de apontamentos, tanto na estimulada quanto na espontânea.

Marco Alba também lidera na expectativa de vitória: 39,2% acham que ele vai ganhar a eleição de 12 de março. Nesta pesquisa, Rosane ultrapassa Anabel, com 19,5% contra 13,5%. Não sabem ou não responderam 27,7% dos eleitores pesquisados.

Registro e período da pesquisa

Registrada sob o número RS-08445/2016, a pesquisa realizada pela Studio Pesquisas e Consultoria Ltda ouviu 600 pessoas entre os dias18 a 21 de fevereiro de 2017. A margem de erro é de 4% para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.