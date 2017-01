Nadir Rocha é o novo prefeito interino

O vereador Nadir Rocha assumirá interinamente a Prefeitura de Gravataí até as próximas eleições municipais, que ocorrerão dia 12 de março. Vereador em quinto mandato, Nadir foi indicado para ocupar a presidência da Câmara e venceu por 12 votos, assumindo o posto de chefe do Poder Executivo.

O prefeito Marco Alba fez a entrega do cargo em ato no gabinete após sessão solene da Câmara, realizada neste domingo, 1°, que elegeu a nova mesa diretora dp Parlamento Municipal. Experiente, Nadir que já foi prefeito interino durante 30 dias antes de Acimar Silva, em 2011, volta a ocupar a cadeira à frente da administração da cidade.

Em suas palavras, Marco Alba desejou um bom mandato ao novo prefeito e fez um agradecimento especial a toda equipe e aos vereadores que compuseram a base do governo. Orgulhoso de seus feitos, o chefe do Poder Executivo lembrou a dedicação do seu mandato às áreas da saúde, educação e assistência social.

“Nosso governo foi o que mais investiu nas crianças e na saúde da população. As ações do nosso mandato não se limitaram à entrega de uniformes, materiais pedagógicos ou segurança da Patrulha Escolar. Fizemos muito além disso: investimos nas pessoas, ampliando a estratégia em saúde da família, construímos Unidades de Pronto Atendimento, trabalhamos com políticas preventivas, garantindo melhor qualidade de vida para a nossa população”, iniciou. “Tenho certeza que o prefeito Nadir dará continuidade a este trabalho, concluindo as obras que executamos e trabalhando em prol do bem da sociedade”, completou Marco Alba.

O prefeito Nadir Rocha agradeceu pela oportunidade de mais uma vez ocupar o cargo à frente do Executivo Municipal e confirmou sua disposição para concluir as obras de governo, e seu compromisso com a população gravataiense. “Agradeço pela indicação para este posto que é de extrema responsabilidade. Marco é um exemplo do que é ser um grande administrador e nós vamos dar continuidade ao cronograma de obras deste governo para que Gravataí continue avançando rumo a um futuro ainda mais promissor” disse, agradecendo a todos os presentes.

O vice-presidente eleito da Câmara, Alex Tavares, ocupará interinamente a presidência da Câmara.

Câmara dá posse a novos vereadores e elege Mesa Diretora

Em Sessão Solene na tarde do dia 1º de janeiro, presidida pelo vereador Nadir Rocha (PMDB) e secretariada por Evandro Soares (DEM), aconteceu a posse dos novos parlamentares para o quatriênio 2017/2020. Logo após o juramento dos empossados, o presidente Nadir Rocha deu início à formação da nova Mesa Diretora da Casa. A partir desse instante começaram as indicações de nomes para concorrer aos diversos cargos.

Pela situação, o vereador Evandro Soares falou da importância do novo presidente, que assumiria a chefia do Executivo no período de transição até 12 de março, quando serão realizadas as eleições suplementares para que a cidade conheça seu novo prefeito. Evandro indicou Nadir Rocha para o cargo, por sua larga experiência de cinco mandatos.

Alex Peixe (PDT) disse que a cidade passa por um momento único. “Respeitamos a experiência do indicado da situação”, mas indicamos o vereador Demétrio para a presidência, uma vez que achamos que ele também está capacitado para assumir o mandato tampão na prefeitura.

Por seu lado, o vereador Carlos Fonseca (PSB) destacou que todos os nomes “são bons”, indicando o recém-eleito, Bombeiro Batista, pela coligação PSB/PSD – para que a cidade tenha uma alternativa.

Nadir Rocha venceu com 12 votos favoráveis e terá não só a incumbência de dirigir os destinos da Casa em 2017, como assumir a prefeitura pelos próximos 72 dias até que se decida quem será o prefeito eleito de Gravataí.

Vice-presidência

Robertinho Andrade (PP) indicou para a vice-presidência o vereador Alex Tavares (PMDB). Dilamar Soares optou por indicar Wagner Padilha, não sem antes dizer que a democracia manda que a maioria sempre vença. A vereadora Rosane Massulo Bordignon (PDT) indicou o ex-petista Alex Peixe (hoje no PDT) e ressaltou as qualidades do vereador. Venceu Alex Tavares do PMDB por 12 votos contra 6 de Padilha e 3 de Peixe.

Na primeira e segunda secretarias as vitórias foram de Airton Leal Vasconcelos e Jô da Farmácia, ambos da situação. Sempre com os mesmos 12 votos, numa demonstração de coesão dos parlamentares que apoiam o atual governo.

Palavra do novo presidente

Pouco antes do encerramento da sessão, o presidente reeleito, Nadir Rocha (PMDB) frisou que o Brasil é um país livre, onde as pessoas, através do voto podem escolher seus governantes. Disse que isto aponta para um país democrático, apesar das várias opiniões e pensamentos. Lembrou que dos quase 400 candidatos, 21 foram eleitos, e que os vitoriosos representarão a cidade como um todo.

— Desejamos um município com responsabilidade, por isso esta Casa será fiscalizadora intransigente. Buscaremos novas alternativas, pois queremos o melhor para Gravataí. Fomos eleitos para isso. O nosso é um município de futuro, por isso precisamos prepará-lo para as futuras gerações. E não existe outra alternativa para a cidade que não seja pela política. Por isso precisamos ir atrás de melhores e novas conquistas para o município e seus quase 300 mil habitantes.

— O ranço às vezes nos leva a uma situação nem sempre boa. Ou faremos uma união de forças, ou não conseguiremos chegar onde desejamos — afirmou Nadir.

Uma sessão concorrida

A sessão de posse dos novos vereadores foi bastante concorrida. Lá estavam ex-parlamentares, ex-prefeitos, ex-vereadores e o atual deputado federal Jones Martins (PMDB). Todos, independentemente de partido político, tiveram comportamento exemplar.

Ao final, o presidente Nadir Rocha anunciou um recesso parlamentar até 02.02.2017, e passou a presidência da Casa ao vice, Alex Tavares. No lugar deste assumiu o primeiro suplente, Alisson Silva (filho do ex-vereador Acimar Silva).

COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA

Presidente – Nadir Rocha

Vice-Presidente – Alex Tavares

1º Secretário – Airton Leal

2º Secretário – Jô da Farmácia