Mudança da praça de pedágio de Gravataí é pauta de Audiências Públicas em fevereiro

A Agência Nacional de Transportes Terrestres anunciou nesta semana, duas audiências públicas para tratar da mudança da praça de pedágio de Gravataí. Os encontros ocorrem nos dias 16 e 23 de fevereiro, em Porto Alegre e Brasília, respectivamente. A mudança da praça de Gravataí é uma bandeira do prefeito Marco Alba (2013 – 2016) desde o início de sua gestão. Em uma série de encontros em Brasília, o então prefeito buscou garantir que a alteração da praça fosse discutida antes da nova licitação para conceder a rodovia.

Com o apoio do ministro Eliseu Padilha, hoje chefe da Casa Civil, e também o engajamento do deputado federal Jones Martins, Gravataí teve garantida a confirmação da troca. “Essa foi uma conquista de nosso governo para a população. A mudança envolve uma questão economica para a cidade. Com a economia no deslocamento, até mesmo empresas serão atraídas para Gravataí”, ressalta Marco Alba. Atualmente situada no km 77, a praça de pedágio da Free Way deverá ser deslocada para as proximidades da GM, no entorno do km 59.

Demanda histórica dos moradores de Gravataí

Uma luta antiga da população de Gravataí, a garantia de que os moradores deixem de pagar o pedágio nasceu junto com o projeto de melhorias na rodovia anunciado em 2014. Com as mudanças, seria necessário mudar o local do pedágio, para que o município não se torne uma via de fuga dos motoristas.

Audiências Públicas nas capitais gaúcha e Federal

Os encontros serão abertos para debates do Programa de Exploração da Rodovia e aos Estudos de Viabilidade para concessão das BRs 101, 290, 386 e 448 em Santa Catarina e Rio Grande do Sul.