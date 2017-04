Marco Alba solicita chamamento de 41 novos Guardas Municipais

A primeira medida adotada pelo prefeito Marco Alba, no início do seu novo mandato, foi a entrega na Câmara de Vereadores nesta segunda-feira (10), do Projeto de Lei para criação de 41 novas vagas para agentes da Guarda Municipal. O chamamento será dos aprovados no último concurso público vigente, realizado em 2015.

O reforço à segurança pública da cidade foi um dos compromissos firmados pelo prefeito empossado no último dia 7. Os 41 novos oficiais da Guarda Municipal aumentam para 240 o total de agentes que já realizam operações de segurança na cidade. “Este chamamento visa melhorar ainda mais o policiamento comunitário com a ação de mais oficiais da Guarda Municipal. Apesar de não ser uma responsabilidade do município, desde 2013 sempre colaboramos com as estruturas estaduais e federais de segurança” afirma o prefeito e completa “com mais agentes, iremos estender e ampliar este trabalho de prevenção em locais mais afastados, como Passo da Caveira, Morungava e São Geraldo, combatendo a criminalidade e melhorando as condições de segurança dos gravataienses”.