Marco Alba é reeleito com mais de 48 mil votos

Neste domingo, 12 de março, 138.531 gravataienses foram às urnas e reelegeram Marco Alba com 48.221 votos (40,04% do total). O peemedebista ficará à frente do executivo municipal até 2020. Ainda não há uma data certa para a diplomação (que deve ser realizada até o dia 7 de abril – segundo informações do TSE), e nem para a posse. Com um “Muito obrigado Gravataí”, o prefeito reeleito agradeceu seus eleitores nas redes sociais ao compartilhar matéria do jornal Zero Hora que relatava sua conquista. “Querido prefeito Marco Alba, quero te parabenizar pela vitória. Sei que os últimos dias foram muito difíceis e trabalhosos. Espero, de coração e consciência limpa, que faças um excelente trabalho em nosso município. Vamos estar de olho. Sabes que a oposição não dará chance para erros, aproveite a oportunidade e não nos decepcione, por favor. Brigamos muito por ti. Que Deus te abençoe grandemente onde quer que esteja e faça. Amém. Bom mandato”, publicou na postagem a seguidora Josiana de Souza.

A segunda candidata mais votada foi Rosane Bordignon (PDT), com 44.195 votos – 36,70% do total. Anabel Lorenzi (PSB) teve 23.490 votos (19,51% da preferência do eleitorado). Rafael Link (PSOL) foi o quarto candidato mais votado, com 2.984 votos (19,51%), seguido pelo petista Valter Amaral (1.169 votos – 0,97%). Sadao Maquino (PSTU) foi o menos votado, tendo 373 votos (0,73% da preferência dos eleitores). Brancos e nulos somaram 18.109 (13,07%). A abstenção chegou a 25,93%, ou seja, 48.505 gravataienses, aptos para votar, não compareceram às urnas. O resultado final foi divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cerca de duas horas e meia após o fechamento das urnas, por volta das 19h30. Após o final da apuração, Marco Alba foi para o comitê da campanha, localizado na parada 79 da Avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira, comemorar a vitória com a militância, correligionários, amigos e familiares. Ao JG falou sobre a vitória:

“Vencemos a eleição pois fizemos um governo que cuidou das pessoas e da cidade. O trabalho durante esses quatro foi sério, transparente e responsável. Cuidamos das áreas sociais e preparamos a cidade para receber um futuro de muitas obras e conquistas. Agradecemos aos 48.211 gravataienses que reconheceram nosso trabalho e nos deram seu voto!”, comemora Marco Alba.

Repercussão do resultado entre os candidatos

Até às 21h deste domingo, a candidata do PDT, Rosane Bordignon, não havia se pronunciado a respeito do resultado da eleição em suas redes sociais. Entretanto, o presidente do PDT municipal, Claudio Ávila, publicou que a divisão da oposição possibilitou “o continuísmo de um campo distante daqueles que mais precisam de um governo”. Agradeceu aos votos recebidos pela candidata do partido e afirmou: “Seguiremos ao lado em que a população nos outorgou, seremos oposição, fiscalizando, debatendo e sugerindo caminhos. Torcemos e desejamos que nesse segundo governo, o prefeito eleito corresponda aos anseios da sociedade Gravataiense”.

Anabel Lorenzi (PSB), Valter Amaral (PT) e Sadao Makino (PSTU) também não se manifestaram pelas redes sociais em relação ao pleito de ontem. Em seu perfil no Facebook, Rafael Link (PSOL) afirmou que a luta cresce a cada eleição e que, o que ele e seus apoiadores estão construindo vai mudar a cidade. “Obrigado a todos vocês que fazem parte disso. Sou só gratidão por estarmos construindo algo realmente transformador para nossa cidade. A luta segue e dela não fugimos”, escreveu.