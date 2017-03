Marco Alba consolida liderança com 31% das intenções de voto

Nova pesquisa aponta que, se eleição para prefeito fosse hoje, Marco Alba seria o eleito, com Rosane Bordignon em segundo e Anabel Lorenzi em terceiro

O candidato Marco Alba (PMDB) lidera e apresenta crescimento em mais uma pesquisa de intenção de voto para prefeito de Gravataí. Em levantamento realizado entre os dias 4 e 7 de março, o ex-prefeito da cidade aparece com 31% da preferência do eleitorado, seguido por Rosane Bordignon (PDT), com 24,3%, e Anabel Lorenzi (PSB), com 16,2% – na pesquisa estimulada (que é quando são apresentados aos eleitores pesquisados os nomes dos candidatos).

O índice apurado de 31% de intenção de voto em Marco Alba representa um crescimento de 3 pontos percentuais em relação à pesquisa divulgada na semana passada, quando o candidato tinha 27,8%. Neste cenário, também é possível observar que a candidata Rosane ultrapassou Anabel. Na pesquisa anterior, a candidata do PDT aparecia com 18,2% e a candidata do PSB estava com 17%.

Seiscentas pessoas foram entrevistadas e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.A pesquisa foi realizada pelo Studio Pesquisas e Consultoria Ltda e está registrada sob o número RS-03413/2016. Indecisos, brancos e nulos, representam 26,2%.

A liderança de Marco Alba também é vista em outros cenários. Na pesquisa espontânea (onde não são apresentados aos eleitores os nomes dos candidatos), Marco Alba também apresenta crescimento em relação aos números divulgados na última semana e lidera com 23,8% das intenções de voto (no dia 2 de março ele aparecia com 20,3%). O ex-prefeito é seguido por Rosane (16,3%) e Anabel (10,2%). Neste cenário, indecisos, brancos e nulos representam 48,7% do eleitorado.

Questionados os entrevistados sobre quem acreditam que vá ganhar o pleito do próximo do dia 12 de março, 43,3% acreditam que Marco Alba vá ganhar a disputa (no dia 2 eram 39,2%). 24,8% dão a vitória a Rosane e 6,5% dos entrevistados acreditam na vitória de Anabel.

O novo prefeito de Gravataí vai ser escolhido no próximo domingo (12). Abaixo, veja o resultado completo da pesquisa.