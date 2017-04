Marco Alba anuncia reforma administrativa com redução de gastos e cargos

Em anúncio oficial na tarde desta quinta-feira (6), realizado no andar térreo do Hotel Radar, o prefeito eleito Marco Alba anunciou medidas que irão gerar uma economia de R$ 2,5 milhões durante a gestão 2017/2020. Levando em conta a crise que afeta o país, a iniciativa visa readequar o orçamento à atual realidade que vivem Município, Estado e Nação. A finalidade da reforma administrativa abre a possibilidade para novos investimentos nas áreas de segurança, infraestrutura e regularização fundiária, que são as prioridades anunciadas pelo prefeito Marco Alba. A liberação de empréstimos no valor de até R$ 100 milhões através do Governo Federal para futuras obras também foi anunciado durante o encontro.

Diminuição de 4 secretarias

Das atuais 23 unidades administrativas em funcionamento, quatro serão extintas e darão lugar a outras que funcionarão de forma conjunta. A Fundação de Arte e Cultura (Fundarc) deixa de existir, transformando-se na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. As secretarias de Planejamento e Programação Orçamentária (SEPROR) e Planejamento Estratégico e Captação de Recursos (SEPLAECR) se tornam apenas uma. A secretaria Geral de Governo também será extinta dando lugar a uma grande secretaria denominada “Saneamento, Habitação e Projetos Especiais”. O Departamento Municipal de Habitação (DEMHAB) e a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) serão transformadas em um departamento dentro dessa unidade administrativa que será o grande mote da atual gestão.

De acordo com o prefeito eleito, Marco Alba, este é um momento de grande dificuldade para todos e para manter as contas em dia e continuar o ciclo de investimentos na cidade é preciso enxugar os gastos da máquina pública.

— Estamos realizando medidas desde a gestão anterior que nos permitiram obter empréstimos e valores para o desenvolvimento da cidade. Agora neste segundo mandato seguiremos no mesmo caminho, economizando e fazendo o dever de casa para ampliarmos os investimentos e garantirmos os serviços que a população aguarda — explica.

Segurança e infraestrutura

Na coletiva, o prefeito Marco Alba destacou que além dos investimentos em infraestrutura, um dos grandes focos de sua gestão será o reforço a ser implementado na área da segurança pública, para dar mais tranquilidade a todos os cidadãos. Ainda segundo o chefe do Executivo Municipal recém-eleito, a expectativa é de que em um prazo de seis meses, 62 novas câmeras de videomonitoramento estejam disponíveis nos principais pontos da cidade. Por fim, Marco Alba anunciou que seu governo vai chamar mais 41 novos Guardas Municipais que já estão aptos para o serviço. — Com os que já estão em atuação teremos um total de 250. Esses profissionais atuarão de forma colaborativa com as demais forças de segurança e darão mais tranquilidade nas ruas — garantiu.

Redação: Diego Costa