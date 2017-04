Marco Alba anuncia fibra ótica no município para instalação de câmeras para videomonitoramento

A área da segurança está sendo o foco do prefeito Marco Alba ao iniciar o seu segundo mandato à frente do Executivo de Gravataí. Nesta terça-feira (11), Marco Alba anunciou, com a presença de boa parte dos vereadores do município, a implantação de uma rede de fibra ótica em boa parte de Gravataí que permitirá, ainda este ano, a instalação inicial de 70 câmeras em áreas públicas da cidade.

“A estratégia contempla a instalação de câmeras de segurança com captação de imagens, 24h por dia, com alta definição em 50 pontos da cidade e outras 20 câmeras com sistema de reconhecimento facial, equipadas com tecnologia digital utilizada em países já bastante desenvolvidos”, justificou o chefe do Poder Executivo.

“A falta de segurança foi uma das principais preocupações demonstradas pela população no último pleito e nós vamos fazer o que estiver ao nosso alcance para minimizar esse aspecto”, completou.

Para tanto, já nos próximos dias será iniciada a construção da rede de fibra ótica com mais de 160 km interligando 170 pontos de governo como escolas, postos de saúde e mais 20 praças públicas e parques, como explica Luciano Frizon, diretor da Superluc Tecnologia, que afirma em até seis meses o prazo para término do trabalho.

“Além das câmeras de videomonitoramento, a Prefeitura terá uma economia na ordem de 50% com a implantação de uma rede de telefonia e internet com muito mais velocidade, que passarão pelas novas fibras óticas. Outro ganho para a população será a disponibilidade de wi-fi gratuito em praças e parques públicos”, compartilhou Frizon, comparando a fibra ótica à “uma estrada veloz por onde passam os serviços”.

“Estas são tecnologias utilizadas por governos internacionais e Gravataí está dando um grande passo, sendo um exemplo para todo o país de modernização de seu sistema digital, aliando economia, segurança e oferta de serviços para a população”, explicou o secretário da Administração e Recursos Humanos, Alexsandro Vieira.

Segurança reforçada com chamamento de mais 41 guardas municipais

Ainda na tarde de ontem, o prefeito Marco Alba encaminhou ao Legislativo Municipal projeto de lei solicitando a autorização para chamamento de mais 41 guardas municipais aprovados no últimos concurso público realizado em 2015. Com a autorização, o município de Gravataí passará a contar com um efetivo de 240 oficiais da guarda para reforçar a segurança na cidade.