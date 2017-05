Jones diz que nova legislação trabalhista vai gerar mais empregos

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou na última semana o projeto de lei da reforma trabalhista. O texto altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para prever, por exemplo, a prevalência do acordo sobre a lei, regras para o trabalho intermitente e o fim da contribuição sindical obrigatória e da ajuda do sindicato na rescisão trabalhista. A matéria será enviada ao Senado. Membro titular da comissão da Câmara que tratou da reforma da legislação trabalhista, o deputado federal Jones Martins (PMDB-RS) defende sua atualização como forma de promover novos empregos no Brasil. Ele cita que com a aprovação das reformas o país vai dar um grande passo na geração de empregos. Não que a reforma em si fará isto, argumenta, mas com as propostas aprovadas a Consolidação das Leis do Trabalho, que tem 70 anos, será atualizada e adentrará no mundo contemporâneo. O parlamentar lembra que as relações de trabalho que hoje já existem de fato vão estar abrigadas numa nova legislação, moderna e contemporânea. Jones também afirma que é mentira que direitos do trabalhador serão retirados. Disse que todos os direitos fundamentais estão previstos na Constituição e garantidos: como auxílio-doença, insalubridade, férias e décimo-terceiro. Garante que o trabalhador não vai ter prejuízo algum, pois o novo regramento vai flexibilizar e colocar o País na modernidade. Por fim, Jones Martins disse que confia que o PL passará no Senado, pelo discernimento que os senadores deverão ter para aprovarem o texto que será sancionado pelo presidente Michel Temer.

Texto: Gabriel Diedrich