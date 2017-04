Câmara deverá pôr fim às diárias

Os vereadores convencionaram no início da atual legislatura que não mais viajariam a cursos de capacitação a custo da Câmara de Gravataí, mas até então não havia sido votado nenhum projeto regulamentando a questão. Aproveitando a oportunidade, o vereador Dilamar Soares apresentou projeto de resolução na Casa dispondo sobre o tema.

Há uma expectativa gerada pelo parlamentar junto à sociedade civil organizada de votação e aprovação a qualquer momento. Entidades como Acigra e Sindilojas cobram uma postura do parlamento contrária a esse tipo de prática que gerou uma despesa de R$ 800 mil na legislatura anterior. No entanto, o projeto apresentado por Dilamar não deverá ir à votação, segundo entendimento da Comissão da Constituição e Justiça, que emitiu parecer de inconstitucionalidade por entender que a matéria não pode ser regulada por projeto de resolução.

Mas como há um consenso entre os vereadores de que a aprovação da matéria é pertinente e de interesse popular, a Mesa Diretora da Câmara, em nome dos 21 vereadores, deverá propor para votação em plenário projeto de lei que termine com as diárias de vereadores e cargos comissionados para congressos, seminários e cursos fora do Estado.