BB recebe homenagem pelo 40 anos de atuação no município

Em 18 de abril de 1977, o Banco do Brasil abriu sua primeira agência em Gravataí. Quatro décadas mais tarde, a instituição detém cerca de R$ 170 milhões aplicados em diferentes segmentos da economia do município. Para celebrar a importância da data, a Câmara de Vereadores realizou sessão solene na noite desta terça-feira, dia 18, homenageando o aniversário de fundação da Agência Gravataí. “A agência do centro viu nosso município crescer, viu nosso povo se desenvolver e assim fazer parte da nossa história. O Banco do Brasil e seus serviços estão presentes nos mais diversos segmentos do empreendedorismo nacional, dando oportunidade ao microempresário e ao grande produtor, fazendo assim o nosso país se desenvolver cada vez mais e mais”, pontuou o vereador Clebes Mendes, proponente da solenidade. O superintendente regional do Banco do Brasil, Gustavo Henriques da Rosa, agradeceu a homenagem do Poder Legislativo. “Nos sentimos muito orgulhosos dessa homenagem, nos sentimos muito prestigiados pela cidade. Gravataí é uma das cidades mais pujantes da região, onde sua performance e seu crescimento junto com a comunidade é fundamental para o banco atingir seus objetivos a que se propõe durante este ano”, salientou. O vice-prefeito Áureo Tedesco esteve presente representando o Poder Executivo.