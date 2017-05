Tentativa de chacina deixa dois mortos e três feridos

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas, na tarde desta segunda-feira (8), após tripulantes de um veículo dispararem contra o grupo em uma via pública de Gravataí, na divisa com Cachoeirinha. As cinco vítimas foram encaminhadas por familiares ao hospital Padre Jeremias, mas Fábio Biachi Ferreira, de 37 anos, e Ingrid Goulart do Nascimento, 20, não resistiram aos ferimentos e já chegaram sem vida ao local.

Os outros feridos, uma idosa de 70 anos e dois homens – de 20 e 40 anos – seguem hospitalizados. O caso mais grave é o do jovem. A polícia ainda não apontou suspeitos para o crime, que ocorreu por volta das 16h, na esquina entre as ruas Vila Rica e Lagoa Formosa. A informação inicial é de que os disparos partiram de um veículo Fiat Palio vermelho. As vítimas não possuíam antecedentes criminais, mas a Brigada Militar salientou que a área onde ocorreram os crimes é conflagrada pelo tráfico de entorpecentes. As informações são do Correio do Povo.