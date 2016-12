PRF flagra mais de 4500 infrações na operação Viagem Segura de natal

Mais de 3000 multas foram por excesso de velocidade em rodovias federais no Rio Grande do Sul.

No período entre sexta-feira e domingo (23 a 25), 4510 infrações foram flagradas pela PRF. A maioria, cerca de 3000, foram por excesso de velocidade. Do total, 86 condutores foram multados por embriaguez.

Todos os multados por embriaguez, mesmo os que se recusaram, foram multados em quase 3 mil reais e tiveram a CNH retida, além de terem que responder processo que pode resultar em suspensão da CNH por um ano. No total, foram realizadas 2400 abordagens somente de alcoolemia. Em relação aos acidentes em rodovias federais, foram 80 neste três dias, com 58 feridos e três mortes por atropelamento, todas à noite ou de madrugada. A PRF alerta para os motoristas dirigirem com atenção. Cerca de 40% dos acidentes ocorrem por distração dos condutores.