Preso por estuprar adolescente de 14 anos

Na tarde desta terça-feira (11), policiais da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Gravataí prenderam preventivamente um homem, de 24 anos, suspeito por estupro contra uma adolescente, de 14 anos. O suspeito é filho do padastro da vítima.

Segundo a delegada Priscila Salgado, as investigações se deu a partir de outro crime de estupro praticado pelo pai do preso contra a outra enteada, de 12 anos, que acabou engravidando. O padrasto das vítimas já se encontra preso. “De acordo com o inquérito policial, as irmãs de 12 e 14 anos, teriam sido estupradas pelo padrasto e seu filho, fatos que iniciariam quando as vítimas tinham cerca de 2 anos de idade”, relatou a delegada.