Preso casal suspeito de armazenar armas de fogo para organização criminosa

Policiais da 1ª Delegacia de Investigação do Narcotráfico (DIN) prenderam nesta terça-feira (7) um casal, suspeito de armazenar armas de fogo para uma organização criminosa. Um revólver calibre .38, 13 cartuchos e outros objetos foram localizados na residência onde moram, no bairro Vera Cruz, em Gravataí. Segundo o delegado Guilherme Calderipe, a prisão ocorreu em meio a cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário. A arma estava escondida no quarto onde o casal dormia. Durante as buscas, verificou-se também que a mulherde 22 anos, estava foragida. Ela e seu companheiro, de 19 anos, foram autuados em flagrante. Ambos já possuíam diversos antecedentes policiais. As investigações tiveram como base uma denúncia feita pelo 0800 518 518.