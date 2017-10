Preso após tentar matar mulher com arma de fogo

Um homem foi preso após tentar matar a sua companheira na noite de quarta-feira, no bairro Novo Mundo. Segundo a BM, ele efetuou um disparo de arma de fogo em direção a sua cônjuge, que conseguiu fugir e não se feriu. A polícia chegou até a Rua São Carlos após receber denúncia de que uma mulher estaria gritando por socorro. Ao chegar no local, o homem tentou agredir os policiais e foi detido. Com ele foram apreendidos um revólver cal. 38, munições, um cartucho e diversos objetos sem procedência. E.A.M, de 37 anos, possui antecedentes criminais por ameaça de morte, lesão corporal, vias de fato/Maria da Penha, injúria, furto arrombamento em estabelecimento comercial, disparo de arma de fogo, entorpecente posse e adolescente infrator por roubo de veículo. Foi estipulada uma fiança no valor de R$ 10 mil que, até o fechamento desta edição, não havia sido paga.