Presa dupla responsável por sequência de roubos em quatro bairros da cidade

Os últimos dias vinham sendo de inquietação para moradores e comerciantes dos bairros Moradas do Sobrado, Parque dos Anjos, Jardim das Acácias e Jardim do Cedro, onde indivíduos armados e tripulando um automóvel Corsa de cor prata efetuaram roubos a pedestres e comércios. Na tarde da última quinta essa sequência de crimes foi encerrada com uma ação enérgica do setor de inteligência com apoio do Pelotão de Operações Especiais (POE), ambos do 17° BPM. Foram presos um jovem de 19 anos (com antecedentes por ameaça, outros crimes e homicídio) e um homem de 40 anos (com antecedentes por ameaça, furto de veículo, porte ilegal de arma de fogo por duas vezes, receptação, falsidade ideológica e três homicídios); este, que já esteve foragido por diversas vezes, encontrava-se mais uma vez irregular perante o sistema prisional. Com a dupla, que já foi reconhecida por diversas vítimas, foram apreendidas duas armas de fogo e recuperado o veículo que havia sido furtado há uma semana em Sapucaia do Sul.