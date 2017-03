Polícia apreende 300 pontos de LSD na cidade

Na tarde desta segunda-feira (20), policiais da 4ª DIN/DENARC realizaram a apreensão de 300 pontos de LSD em Gravataí. A ação decorreu da denúncia de que a droga estaria armazenada no local onde havia acontecido, no final de semana, uma festa de música eletrônica, no município.

Segundo a denúncia, um indivíduo estaria vendendo grande quantidade da droga no interior do evento, entretanto, com disparos de arma de fogo que ocorreram no local, o suspeito teria se refugiado nas imediações do local e escondido o restante da droga, a fim de não ser identificado. Os agentes policiais foram até o local e localizaram um estojo contendo o LSD.

Segundo declarações do Delegado Maurício Barison, titular da 4ª DIN, “percebe-se que a droga estava fracionada em diferentes porções, com 25, 10 e 5 pontos, a serem vendidas por diferentes valores.” Ainda, a droga poderia ser facilmente fracionada em um único ponto, o equivalente a uma dose individual, para ser vendida para um única pessoa, ou ser adquirida em número maior de porções a fim de ser consumida por uma turma de amigos presentes no evento. O valor da droga apreendida poderia render ao traficante entre dez e doze mil reais.

O Diretor de Investigações do Denarc, Delegado Mario Souza, afirmou que esta é a maior apreensão de LSD realizada pelo Departamento no ano de 2017, e que as investigações a fim de impedir o tráfico de drogas sintéticas no estado serão intensificadas.