Plantava maconha, vendia para vizinhos e acabou preso

O Pelotão de Operações Especiais (POE) realizou, na tarde de domingo (19), a prisão de um homem após abordagem policial na Estrada do Rosário. Com ele foi encontrado um invólucro, que desconfiaram ser maconha, além de R$ 345 em dinheiro. O homem confessou que cultivava o plantio de maconha e fazia a venda para usuários do bairro onde reside (Morungava). Na casa do rapaz foram localizados 20 pés de maconha e também uma caixa com sementes da planta. O homem foi detido e levado até a DPPA.