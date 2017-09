Mais quatro homens são executados

Gravataí registrou mais quatro homicídios ente a tarde de sexta-feira e noite de sábado. Por volta das 17h50 de sexta, dois homens foram mortos próximo a uma escola e uma creche, no Morro do Coco. Segundo informações da Delegacia de Homicídios do município, homens armados passaram de carro e atiraram contra as vítimas. Eles seriam dois amigos que moravam na região. Um deles estava fazendo limpeza do pátio de uma casa quando foi atingido, e outro tentou fugir para um beco, mas também foi ferido e morreu no local. A polícia trabalha com a hipótese de desentendimento no tráfico de drogas como motivação para o crime. Ainda não há informações sobre suspeitos.

Já no sábado, por volta das 14h45, um homem foi alvejado enquanto fazia compras em uma loja de vestuário na rua Otávio Schemes, no bairro União. A BM suspeita de homicídio (e não latrocínio), já que nada foi roubado e os tiros foram direcionados ao homem. Poucas horas mais tarde, perto das 20h, outro homem foi alvejado por pelo menos 20 disparos na Rua Antônio Bom, próximo a parada 74. O corpo dele foi encontrado no interior de um Uno. Até o fechamento desta edição a identidade de ambos não haviam sido reveladas. Com estes dois homicídios, Gravataí registra 125 execuções desde o início do ano. Número 37% maior em relação ao número de homicídios contabilizados em todo o ano passado, quando foram registrados 91 assassinatos.