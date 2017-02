Gravataí conta com câmeras de videomonitoramento

Visando promover mais segurança a todos os munícipes, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Assuntos para Segurança Pública (Smasp), tem nas câmeras de videomonitoramento da cidade uma forma de prevenir e investigar incidentes.Segundo a Secretaria, diversos equipamentos captam imagens em várias regiões da cidade.

Após solicitações da população a respeito do funcionamento dos aparelhos, o secretário da Smasp, André Brito, reforçou a informação passada pela Secretaria de que as câmeras estão funcionando em Gravataí. “Diversos moradores e comerciantes nos procuraram após declarações dadas de que nenhuma das câmeras estava funcionando. Esta informação é equivocada, já estamos com quase toda a aparelhagem funcionando”, informou. De acordo com a Smasp, as câmeras necessitam de manutenção quando apresentam qualquer alteração e há uma empresa responsável pelo serviço. “Quando os aparelhos necessitam de manutenção, a empresa realiza e em poucos dias o serviço está normalizado. No momento, contamos com alguns destes aparelhos em manutenção, mas a maior parte está em operação”.

O serviço de videomonitoramento é realizado através de câmeras externas, localizadas em diversas regiões do município, que contam com a monitoria de três profissionais na sede da secretaria, através da Central de Videomonitoramento. Além do trabalho realizado na sede, Brigada Militar e Guarda Municipal trabalham em conjunto quando ações suspeitas são registradas nos locais. Segundo a pasta, cerca de novos 40 equipamentos devem ser recebidos, provenientes do governo federal, além de outros 20 que serão custeados com recursos próprios do município. Há ainda a previsão da ampliação da sala de videomonitoramento, garantindo mais segurança para o município.