Foragido é preso ao ser socorrido após tiroteio

Um homem de 28 anos, ferido em um tiroteio no bairro Marrocos, acabou preso no momento em que foi socorrido, na noite de segunda-feira (18). Os PMs checaram a ficha e constataram que ele era um foragido por roubo de veículo. Moradores chamaram a BM após ouvirem um tiroteio, por volta das 20h30, na Avenida Presidente Kennedy. Segundo eles, dois homens trocavam tiros em via pública, e um deles havia caído após ser ferido. Quando os brigadianos chegaram, a arma que supostamente estava com o foragido não foi encontrada. Ferido nas costas, ele preferiu não dizer quem era a pessoa que havia trocado tiros com ele. O atirador não foi encontrado e o foragido ficará no Hospital Dom João Becker até receber alta. As informações são da Rádio Gaúcha.