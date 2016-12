Filho espanca a mãe até a morte

Uma idosa de 79 anos foi espancada até a morte pelo próprio filho nesta terça-feira (12). O crime aconteceu por volta das 20h, dentro da casa da família, localizada no Centro da cidade. O homem, de 59 anos, que utilizou uma escada para matar a mãe, foi preso em flagrante pela BM.

Segundo os policiais, a idosa havia pedido socorro pelo telefone horas antes da tragédia, alegando que estava recebendo ameaças do filho. Entretanto, a vítima se recusou a ir até a delegacia para registrar ocorrência. O filho, devido a uma discussão com os policiais que atendiam a ocorrência, foi levado a delegacia para prestar depoimento por desacato a autoridade.

Liberado após a diligência, o homem, que é viciado em drogas e tem diversas passagem pela polícia, retornou para casa e espancou a mãe com vários golpes na cabeça, utilizando uma escada. A idosa morreu no local.