Estudante de educação física com anabolizantes e dinheiro

Durante abordagem na freeway, na manhã desta segunda-feira (6), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizou dinheiro e anabolizantes escondidos no carro de um estudante de educação física. A droga seria distribuída em Academias e Universidades de Porto Alegre. Uma equipe PRF suspeitou de um veículo com placas do Paraná transitando na freeway em direção à capital. Ao consultar os sistemas policiais, recebeu a informação de que a proprietária do veículo já tinha ficha criminal por tráfico internacional de medicamentos e abordou o veículo. Durante a revista policial foi localizado um fundo falso com mais de 400 frascos de medicamentos com uso proibido no país, além de diversos anabolizantes, e aproximadamente R$28.000,00 reais sem origem escondido no interior do veículo. A proprietária do veículo, que é estudante de Educação Física em Porto Alegre, confirmou aos policiais que não era a primeira vez que transportava este tipo de material para ser comercializado na faculdade onde estuda e nas academias que frequenta.