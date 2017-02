Em pouco mais de 12 horas, cinco pessoas são mortas em Gravataí

Entre a noite de sexta-feira e a manhã deste sábado, cinco pessoas perderam a vida em Gravataí. Na noite de ontem, um jovem de 24 anos foi executado na Rua Alagoinhas, no Bom Princípio, com tiros de metralhadoras. Ele cumpria prisão no regime semiaberto e possuía diversos antecedentes criminais. Já na manhã de hoje, uma chacina na rua Dom Vitório Monego, no bairro Cruzeiro, deixou quatros mortos e três feridos.

Segundo informações da Brigada Militar (BM), as vítimas seriam o pai, os dois filhos (um menino que teria sete anos e uma adolescente que teria 17 anos) e a avó. A mãe acabou ferida e junto com outras duas pessoas foram encaminhados pelo SAMU para hospitais de Cachoeirinha e Gravataí.

De acordo com a BM, dois homens teriam chegado em um Toyota preto para matar os moradores da residência da frente, mas quando eles viram a movimentação fugiram para a casa que fica na parte dos fundos. No local efetuaram vários disparos matando quatro pessoas e ferindo outras três. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e as buscas continuam.