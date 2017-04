Dupla foragida é presa

No final da manhã desta terça-feira (4), policiais da Delegacia de Capturas (DECAP) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), realizaram duas ações na cidade de Gravataí, culminando com a prisão de dois foragidos. As ações ocorreram nos bairros Vila Branca e Barnabé, onde foram capturados respectivamente um indivíduo, de 34 anos, e outro, de 22 anos.

De acordo com o delegado Arthur Raldi, o primeiro homem, que se encontrava na condição de foragido, possui dezenas de antecedentes por crimes como roubo a taxista, roubos a estabelecimentos comerciais, roubos de veículos, roubos a pedestres, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação de veículos roubados, entre outros delitos. Já o segundo indivíduo, que também se encontrava na condição de foragido, possui antecedente pelo crime de roubo a taxista.