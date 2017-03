Dono de farmácia é preso com armas e medicamentos sem procedência

Ação conjunta realizada nesta terça-feira (21), entre a Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, Saúde Pública e Propriedade Imaterial (DECON/DEIC), o Conselho Regional de Farmácia e a Vigilância Sanitária de Gravataí, prendeu em flagrante proprietário de farmácia em Gravataí, na posse de um revólver calibre 38, municiado e sem numeração aparente, além de um carregador cheio de munições calibre .380. Outro indivíduo também foi preso por tráfico de drogas e crime contra saúde pública, por possuir em seu carro, estacionado em frente à farmácia, diversas caixas contendo medicamentos restritos e controlados, sem qualquer documento de procedência.

Na residência do proprietário da farmácia, franqueada a entrada aos policiais, também foram localizadas diversas munições calibre .380, além de caixas contendo medicamentos restritos e controlados (tarjas preta e vermelha), sem qualquer indicação de procedência.

A ação faz parte da integração permanente dos Órgãos Públicos, visando à realização de trabalhos de fiscalização conjuntos, a fim de combater a venda indiscriminada de medicamentos ou produtos impróprios aos consumidores gaúchos. O proprietário da farmácia está sendo autuado em flagrante na sede da DECON, pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo e de munições de uso permitido. O outro homem está sendo autuado em flagrante por tráfico de drogas e crime contra saúde pública.