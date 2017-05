Dois homens são presos por furto de fios e cabos

Policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio das Concessionárias e os Serviços Delegados (DRCP), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), prenderam na noite de segunda-feira (1) dois homens por furto qualificado em Gravataí. Com eles foram apreendidos 200 metros de fios e cabos telefônicos. Segundo o delegado Alexandre Luiz Fleck, a prisão se deu após verificação de denúncia recebida de que indivíduos estariam furtando fios e cabos de concessionária de serviço público. Os policiais se deslocaram até as margens da RS-020, no Bairro Morungava e, juntamente com funcionários do setor de segurança da concessionária, lograram êxito em flagrar dois indivíduos durante a ação criminosa. Eles já haviam retirado dos postes da companhia um total de aproximadamente duzentos metros de fios e cabos telefônicos, avaliado em torno de R$ 4.000,00.

O delegado ressaltou a importância da colaboração da população: “em crimes tais, onde a furtividade é característica intrínseca, a colaboração através de denúncias é fundamental para a ação policial no sentido de realizar a prisão em flagrante”.